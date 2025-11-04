Mãe de Zé Felipe faz desabafo sobre 'sumiço' de filhos de Virgínia Fonseca

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A empresária Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para expressar a falta que sente dos netos, que estão em viagem com a mãe, Virginia Fonseca, na Espanha. Em publicações emocionadas, ela compartilhou fotos das crianças e abriu o coração com os seguidores.

“Saudade gritando”, escreveu Poliana ao publicar um clique das netas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3. Pouco depois, ela também compartilhou uma imagem do caçula da família, José Leonardo, fruto do terceiro filho com Virginia, e se derreteu: “Perfeição existe”, legendou.

As imagens foram registradas em Madri, onde as crianças estão desde a última terça-feira, após embarcarem para reencontrar a mãe.

Virginia, que está passando uma temporada na Europa, recebeu os filhos para uma visita especial — a primeira desde que assumiu publicamente o namoro com o jogador do Real Madrid, Vini Jr.

Durante os primeiros dias por lá, os pequenos participaram de uma festa de Halloween e, segundo registros divulgados nas redes, viveram o primeiro contato com o novo companheiro da influenciadora. A aproximação da família de Virginia com o craque segue movimentando a internet e alimentando o interesse dos fãs.