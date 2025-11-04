Após beijaço, Cariúcha e João Augusto se reencontram ao vivo na TV - (crédito: Reprodução/SBT)

O clima esquentou "Fofocalizando" desta segunda-feira (3). Cariúcha protagonizou um momento inesperado ao ser surpreendida no estúdio por João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, com quem viveu um breve affair. A presença do jovem no palco pegou a apresentadora completamente de surpresa.

“Vai ser meu primeiro reencontro com ele”, avisou Cariúcha segundos antes de João invadir o cenário. A reação da plateia foi imediata: gritos de “beija!” tomaram conta do estúdio enquanto os dois se abraçavam sorrindo, em clima de nostalgia.

Visivelmente sem reação, a comunicadora se derreteu: “Você tá lindo”, elogiou, sendo prontamente respondida por João: “Obrigado, meu amor. Quanto tempo, hein?”, disse ele, enquanto era acariciado por ela durante o momento descontraído.

Apesar do reencontro carinhoso, Cariúcha deixou claro que os dois são apenas amigos e não há mais envolvimento romântico entre eles.

O momento reviveu a memória dos fãs que acompanharam, em agosto deste ano, o episódio em que Cariúcha e João foram flagrados aos beijos durante uma festa promovida por João Silva, filho de Fausto Silva. Na época, os dois chegaram a trocar declarações nas redes sociais, mas o romance não foi adiante.

Recentemente, Cariúcha chegou a engatar um breve romance com Alexis Couto, ex-participante do reality "Game dos 100", da RecordTV. Poucas semanas depois, o ex-casal anunciou o término nas redes sociais, prezando pelo respeito mútuo.