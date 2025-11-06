Ana Castela curte post alfinetando Virginia e movimenta web

Uma curtida sutil de Ana Castela foi o suficiente para agitar a internet nesta semana. A cantora sertaneja, que atualmente namora o cantor Zé Felipe, reagiu a um vídeo no TikTok que comparava estilos de vida, e o post foi interpretado por internautas como uma indireta à influenciadora Virginia Fonseca, ex-esposa do cantor.

A interação repercutiu nas redes após a página Segue a Cami, no Instagram, publicar o print da curtida de Ana. No vídeo, a criadora de conteúdo fazia uma comparação bem-humorada sobre preferências pessoais que tinha tudo a ver com Castela e Virginia.

“Quando perguntam em qual lado da história eu estou, mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir para outro país atrás de homem…”, dizia o post, fazendo alusão aos momentos simples vividos por Ana com Leonardo, pai de Zé Felipe, durante viagens de pescaria.

Entenda

Para quem acompanha os bastidores dessa história, a curtida pareceu sugestiva. Desde que os boatos de separação e novos romances vieram à tona, Ana Castela foi vista várias vezes ao lado de Zé Felipe. Os dois passaram a aparecer juntos em momentos descontraídos na casa de Leonardo — incluindo a famosa cena do tomate com sal — o que chamou a atenção dos fãs.

Enquanto isso, Virginia embarcava com frequência para Madri, na Espanha, aparecendo primeiro em hotéis e, depois, já hospedada na casa do jogador Vini Jr.

O relacionamento da empresária com o atacante do Real Madrid enfrentou altos e baixos: prints de conversas entre o jogador e modelos circularam nas redes, e Virginia chegou a afirmar que não seguiria com o romance. Pouco tempo depois, no entanto, os dois reataram e oficializaram o namoro com um pedido romântico.