Fátima Bernardes expõe preocupação que teve ao descobrir saída de William Bonner do 'JN' - (crédito: TV Globo)

Após quase três décadas à frente do "Jornal Nacional", William Bonner se despediu oficialmente da bancada no dia 31 de outubro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão do jornalista de migrar para o "Globo Repórter" marcou o início de uma nova fase profissional — e contou com o apoio de uma das pessoas que mais conviveram com ele nos bastidores da TV: Fátima Bernardes.

Em entrevista à Marie Claire, a apresentadora falou sobre a mudança na carreira do ex-marido e revelou que os dois conversaram bastante sobre o assunto antes do anúncio público. Segundo ela, a possibilidade de uma aposentadoria chegou a preocupá-la no início.

“A gente conversava. De início, eu ouvi primeiro falar que seria uma aposentadoria, então fiquei preocupada“, contou Fátima, aliviada ao saber que Bonner não deixaria completamente a televisão.

A jornalista celebrou a forma como o colega encerrou sua trajetória no principal telejornal do país e demonstrou entusiasmo com os novos caminhos que ele deverá seguir.

“Ele vai fazer coisas incríveis. Eu acho que foi uma despedida super bonita, né? Uma história muito bem construída, como a minha também foi. A despedida [do JN] coroou com chave de ouro. Agora vêm outras coisas, tenho certeza que ele vai aprontar outras“, completou.

Fátima e Bonner compartilharam a bancada do Jornal Nacional por quase 14 anos. Ela deixou o noticiário em 2011, quando assumiu o comando do programa matinal Encontro, que apresentou até 2022, antes de passar o bastão para Patrícia Poeta.