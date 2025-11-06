Latino celebra o sucesso de 'Casamento do Brabo', que ultrapassa 11 milhões de views no YouTube - (crédito: Divulgação)

O cantor Latino comemora a marca expressiva do clipe de “Casamento do Brabo”, que já soma mais de 11 milhões de visualizações no YouTube. O vídeo, lançado em parceria com Charles New e Lukkas, vem conquistando o público com sua proposta leve, romântica e bem-humorada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Essa música vai na contramão de tudo o que está sendo feito hoje, e isso é um privilégio pra poucos. Eu costumo dizer que quem se casa tem todo direito de se sentir o brabo porque o que um casal passa até chegar ao casamento é uma verdadeira vitória. Esses milhões de views representam muito pra mim: mostram que falar de amor, de forma simbólica, angelical e descontraída, ainda toca as pessoas”, disse Latino.

“Por ser uma versão do Paul Simon, ela trouxe de volta uma melodia icônica, que está no subconsciente de muita gente, mas com uma letra singela que homenageia o sentimento do amor, da superação e do compromisso. É bonito ver que, mesmo com uma proposta simples, a música criou identificação e gerou sinergia. Acho que é por isso que ela chegou nesse marco de 11 milhões e já está batendo 12”.

