Aos 74 anos, Elba Ramalho impressiona ao surgir com aparência rejuvenescida

Elba Ramalho voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (5). Aos 74 anos, a cantora paraibana despertou a curiosidade de internautas ao surgir com um visual considerado "rejuvenescido" em registros compartilhados por amigos durante um evento social.

As fotos começaram a circular após o empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, publicar cliques ao lado de Elba durante um batizado.

A artista repostou o álbum em seu próprio perfil, e os comentários rapidamente se multiplicaram. Para alguns usuários, o rosto da cantora estava irreconhecível — o que gerou especulações sobre uso excessivo de filtros.

“Por que tá todo mundo fingindo que tá tudo normal nessa foto?”, questionou uma internauta. Outra seguidora ironizou: “Ficou uma mistura de Elba, Patrícia Poeta e um bebê de dois anos”. Comentários como “Essa é Elba? Uma garota de 20 anos, foi filtro demais” também apareceram entre as reações mais compartilhadas.

Apesar das críticas, Elba também recebeu muitas mensagens de apoio e admiração. Vários fãs elogiaram sua vitalidade e postura, destacando que a artista continua ativa, elegante e cheia de energia.

“Pra mim, não importa quantos filtros ela use. Ela é fantástica, mulher honrada, mãe, artista, se cuida. Que tenhamos a chance de chegar à idade dela com saúde física e mental, usando salto e dançando umas quatro horas seguidas. Vamos ser felizes e ponto”, escreveu uma admiradora.