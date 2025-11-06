InícioColunistas#Mariana Morais
Aos 74 anos, Elba Ramalho impressiona ao surgir com aparência rejuvenescida

Aparência da cantora virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais

Aos 74 anos, Elba Ramalho impressiona ao surgir com aparência rejuvenescida - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Aos 74 anos, Elba Ramalho impressiona ao surgir com aparência rejuvenescida - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Elba Ramalho voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (5). Aos 74 anos, a cantora paraibana despertou a curiosidade de internautas ao surgir com um visual considerado "rejuvenescido" em registros compartilhados por amigos durante um evento social.

As fotos começaram a circular após o empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, publicar cliques ao lado de Elba durante um batizado.

A artista repostou o álbum em seu próprio perfil, e os comentários rapidamente se multiplicaram. Para alguns usuários, o rosto da cantora estava irreconhecível — o que gerou especulações sobre uso excessivo de filtros.

“Por que tá todo mundo fingindo que tá tudo normal nessa foto?”, questionou uma internauta. Outra seguidora ironizou: “Ficou uma mistura de Elba, Patrícia Poeta e um bebê de dois anos”. Comentários como “Essa é Elba? Uma garota de 20 anos, foi filtro demais” também apareceram entre as reações mais compartilhadas.

Apesar das críticas, Elba também recebeu muitas mensagens de apoio e admiração. Vários fãs elogiaram sua vitalidade e postura, destacando que a artista continua ativa, elegante e cheia de energia.

“Pra mim, não importa quantos filtros ela use. Ela é fantástica, mulher honrada, mãe, artista, se cuida. Que tenhamos a chance de chegar à idade dela com saúde física e mental, usando salto e dançando umas quatro horas seguidas. Vamos ser felizes e ponto”, escreveu uma admiradora.

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/11/2025 09:42 / atualizado em 06/11/2025 13:59
