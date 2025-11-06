A Fazenda: Enquete aponta reviravolta e saída de peoa barraqueira; veja

A disputa pela permanência em "A Fazenda 17" ganhou novos contornos após a sétima Prova do Fazendeiro, exibida pela Record.

Wallas Arraes levou a melhor na dinâmica e garantiu o tão cobiçado chapéu da semana, livrando-se da Roça e assumindo o comando do jogo. Com isso, Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa estão oficialmente na berlinda — uma delas será eliminada no programa ao vivo desta quinta-feira (6).

Rayane acabou indicada diretamente pelo Fazendeiro da semana, Toninho Tornado, e teve a má sorte de ser vetada da disputa, perdendo a chance de tentar escapar do paredão rural.

Já Yoná foi a mais votada pelos colegas de confinamento. Tamires, por sua vez, caiu na Roça após o uso estratégico do poder do lampião, movimentando ainda mais a noite de votação.

De acordo com a última parcial divulgada pelo portal Votalhada na manhã desta quinta (6), o cenário é apertado — e um dos nomes mais polêmicos da edição corre sério risco de sair.

Rayane Figliuzzi aparece com apenas 24,88% dos votos para permanecer, sendo, até o momento, a menos favorecida pelo público. Yoná Sousa também não está segura, com 26,33%. Já Tamires Assis lidera com 48,78%, despontando como a favorita na preferência popular.

Na véspera da eliminação, o clima foi de apelo nas redes e nas câmeras. As roceiras fizeram seus pedidos de permanência durante o programa da última quarta-feira (5).

"Brasil, mais uma vez na roça. Preciso muito de vocês. Estou sendo eu mesma, de cara lavada e de coração aberto. Estou me entregando de coração. Preciso de vocês", disse Rayane, namorada do cantor Belo.

Tamires, conhecida como "a cunhã", destacou seu embate contra o que chamou de “grupão”. “Meu Brasil, eu convoco todos vocês para jogar comigo. Estamos aqui para combater um certo grupão, estamos conseguindo. Eu confio em vocês, vamos com tudo", declarou.

Já Yoná, que volta a encarar a Roça pela terceira vez, afirmou que ainda tem muito jogo pela frente. “Terceira vez aqui, Brasil. Me deixem aqui. Tenho certeza que meu jogo está indo muito bem. Estou aqui, boto a cara sem filtro. Ainda tem muita máscara para cair, não tem essa conversa de amiguinho", comentou a ex-participante de reality da Netflix.