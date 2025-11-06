InícioColunistas#Mariana Morais
SENSUALIZOU!

Aos 31 anos, Kendall Jenner posa nua em praia e impressiona seguidores

Influenciadora foi enaltecida pelos seguidores nesta quarta-feira (5)

Aos 31 anos, Kendall Jenner posa nua em praia e impressiona seguidores - (crédito: Reprodução/Instagram)
Aos 31 anos, Kendall Jenner posa nua em praia e impressiona seguidores - (crédito: Reprodução/Instagram)

Kendall Jenner deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (5) ao compartilhar uma série de registros descontraídos celebrando seus 31 anos de idade. A modelo encantou os seguidores com fotos de momentos de descanso à beira-mar — incluindo cliques nus e cenas mais intimistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em uma das imagens mais comentadas, Kendall aparece sentada na areia completamente nua, exibindo naturalidade em um cenário paradisíaco de mar e vegetação. Ela também posou usando biquíni e, em outra imagem, cobriu os seios com areia e com o braço.

Em clima de desconexão total, também foi vista relaxando na rede, lendo um livro e aproveitando a paisagem.

Além das imagens na praia, a modelo exibiu registros da comemoração de aniversário. Em meio a um cenário decorado com balões prateados onde se lia “Happy Birthday, Kendall”, ela posou ao lado de um bolo de celebração e compartilhou momentos ao lado da irmã caçula, Kylie Jenner.

Filhas de Kris Jenner com Caitlyn Jenner — mulher trans que anteriormente era conhecida como Bruce Jenner — Kendall e Kylie fazem parte de um dos clãs mais famosos da cultura pop mundial.

A socialite Kris também é mãe de Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian, frutos de seu primeiro casamento com o advogado Robert Kardashian, que faleceu em 2003.

O sobrenome Kardashian-Jenner se consolidou como sinônimo de fama global após o sucesso do reality show "Keeping Up with the Kardashians", que foi ao ar entre 2007 e 2021, transformando a família em um verdadeiro império midiático.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/11/2025 10:46
SIGA
x