Aos 31 anos, Kendall Jenner posa nua em praia e impressiona seguidores

Kendall Jenner deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (5) ao compartilhar uma série de registros descontraídos celebrando seus 31 anos de idade. A modelo encantou os seguidores com fotos de momentos de descanso à beira-mar — incluindo cliques nus e cenas mais intimistas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em uma das imagens mais comentadas, Kendall aparece sentada na areia completamente nua, exibindo naturalidade em um cenário paradisíaco de mar e vegetação. Ela também posou usando biquíni e, em outra imagem, cobriu os seios com areia e com o braço.
Em clima de desconexão total, também foi vista relaxando na rede, lendo um livro e aproveitando a paisagem.
Além das imagens na praia, a modelo exibiu registros da comemoração de aniversário. Em meio a um cenário decorado com balões prateados onde se lia “Happy Birthday, Kendall”, ela posou ao lado de um bolo de celebração e compartilhou momentos ao lado da irmã caçula, Kylie Jenner.
Filhas de Kris Jenner com Caitlyn Jenner — mulher trans que anteriormente era conhecida como Bruce Jenner — Kendall e Kylie fazem parte de um dos clãs mais famosos da cultura pop mundial.
A socialite Kris também é mãe de Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian, frutos de seu primeiro casamento com o advogado Robert Kardashian, que faleceu em 2003.
O sobrenome Kardashian-Jenner se consolidou como sinônimo de fama global após o sucesso do reality show "Keeping Up with the Kardashians", que foi ao ar entre 2007 e 2021, transformando a família em um verdadeiro império midiático.
Saiba Mais
- Mariana Morais A Fazenda: Enquete aponta reviravolta e saída de peoa barraqueira; veja
- Mariana Morais Aos 74 anos, Elba Ramalho impressiona ao surgir com aparência rejuvenescida
- Mariana Morais Mulher acusa loja de Virginia de enviar rapadura no lugar de produto comprado
- Mariana Morais Fátima Bernardes expõe preocupação que teve ao descobrir saída de William Bonner do 'JN'
- Mariana Morais Ana Castela curte post alfinetando Virginia e movimenta web
- Mariana Morais Vidente prevê uma virada histórica para a RedeTV!; entenda