Padre Fábio de Melo expõe doença e faz relato impactante sobre diagnóstico - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Durante sua participação no programa Angélica ao Vivo, no GNT, Padre Fábio de Melo surpreendeu ao levar ao palco uma sobremesa feita por ele mesmo: uma mousse de morango sem açúcar. A escolha não foi aleatória.

Há seis anos, o religioso recebeu o diagnóstico de Doença de Ménière, uma condição crônica que afeta o ouvido interno e provoca sintomas como vertigem, zumbido e oscilações na audição. Em entrevista ao gshow, o padre compartilhou detalhes da jornada até chegar ao diagnóstico.

“Eu convivo com os sintomas há mais de 20 anos. Tratei durante muito tempo como surdez súbita, identificada como surdez autoimune. Tenho uma perda de audição que vai e volta. Não é uma perda definitiva e convivo com um zumbido terrível”, relatou.

Entre as orientações médicas recebidas, a retirada do açúcar da alimentação foi uma das medidas mais decisivas para amenizar os sintomas. Padre Fábio relatou melhora significativa após adotar uma dieta sem sacarose.

“Ajudou demais! Tive muitas melhoras depois que tirei o açúcar. Aliás, todo mundo que tem problema de labirinto e doenças inflamatórias autoimunes deveria tirar o açúcar. Ele é um grande vilão na nossa vida”, afirmou.

Hoje, a ausência do ingrediente já não representa dificuldade. Com o passar do tempo, ele e sua família encontraram formas de adaptar receitas e hábitos sem abrir mão do sabor.

“São Paulo nos oferece coisas muito bacanas. Não sei no Rio. Mas lá em casa nós nos habituamos (a comer sem açúcar). Já temos a nossa maneira de substituir. Fazemos pães, moro na roça, então tem essa facilidade. Fazemos tudo sem açúcar”, explicou.

Além de ter incorporado novas escolhas alimentares à rotina, o padre usa sua experiência pessoal como alerta sobre os impactos do açúcar em condições autoimunes e inflamatórias. A mousse que levou ao programa foi, portanto, mais que uma sobremesa — simbolizou também um novo estilo de vida.