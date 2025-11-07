Vendedora de Virginia é espancada em shopping e motivo vem à tona

Uma cena de violência chocante marcou o domingo (2/11) em um shopping localizado no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Uma vendedora de um quiosque da marca WePink, pertencente à influenciadora Virginia Fonseca, foi brutalmente agredida por três mulheres após uma discussão motivada por insatisfação com o atendimento.
Segundo relatos de testemunhas, a confusão teve início quando o quiosque, bastante movimentado, organizava uma fila para melhor atender os clientes. Uma das mulheres envolvidas na agressão alegou que outra pessoa teria “furado a fila” e iniciou o tumulto.
As agressoras, acompanhadas inclusive de uma criança e de um bebê no colo, partiram para cima da funcionária com socos e chutes, conforme mostram vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local.
Nas imagens, é possível ver a funcionária sendo atingida diversas vezes no rosto e na cabeça, até perder os sentidos e desmaiar no chão.
A vítima ficou com o olho roxo e inchado. Ela recebeu os primeiros socorros de paramédicos ainda no local e foi posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exame de corpo de delito. Um boletim de ocorrência foi registrado.
As agressoras foram levadas à delegacia para prestar depoimento, mas acabaram liberadas após os primeiros procedimentos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda agora o laudo pericial para definir quais crimes serão atribuídos às três envolvidas.
Posicionamento da marca
Procurada pela imprensa, a WePink informou, por meio de nota enviada à TV Record, que está prestando assistência jurídica à funcionária agredida. Já o advogado da marca, Felipe de Paula, declarou à coluna de Fábia Oliveira que não poderia se manifestar oficialmente, já que o caso ocorreu em uma unidade administrada por uma franqueada da empresa.
Uma confusão tomou conta de um shopping localizado no bairro Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo (2). Uma vendedora da WePink, marca de Virgínia Fonseca, foi espancada por clientes e chegou a desmaiar após as agressões. #virginiafonseca #wepink… pic.twitter.com/rLqQl8ONn7— BNews (@bnews_oficial) November 7, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Marido de Suzane von Richthofen é médico e tem 4 filhos; saiba como e onde vivem
- Mariana Morais Brasileira é desclassificada do ‘Miss América’ por ter corpo musculoso demais: 'Frustrada'
- Mariana Morais Padre Fábio de Melo expõe doença e faz relato impactante sobre diagnóstico
- Mariana Morais Aos 31 anos, Kendall Jenner posa nua em praia e impressiona seguidores
- Mariana Morais Latino celebra o sucesso de 'Casamento do Brabo', que ultrapassa 11 milhões de views no YouTube
- Mariana Morais A Fazenda: Enquete aponta reviravolta e saída de peoa barraqueira; veja