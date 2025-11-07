Vendedora de Virginia é espancada em shopping e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma cena de violência chocante marcou o domingo (2/11) em um shopping localizado no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro.

Uma vendedora de um quiosque da marca WePink, pertencente à influenciadora Virginia Fonseca, foi brutalmente agredida por três mulheres após uma discussão motivada por insatisfação com o atendimento.

Segundo relatos de testemunhas, a confusão teve início quando o quiosque, bastante movimentado, organizava uma fila para melhor atender os clientes. Uma das mulheres envolvidas na agressão alegou que outra pessoa teria “furado a fila” e iniciou o tumulto.

As agressoras, acompanhadas inclusive de uma criança e de um bebê no colo, partiram para cima da funcionária com socos e chutes, conforme mostram vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local.

Nas imagens, é possível ver a funcionária sendo atingida diversas vezes no rosto e na cabeça, até perder os sentidos e desmaiar no chão.

A vítima ficou com o olho roxo e inchado. Ela recebeu os primeiros socorros de paramédicos ainda no local e foi posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizou exame de corpo de delito. Um boletim de ocorrência foi registrado.

As agressoras foram levadas à delegacia para prestar depoimento, mas acabaram liberadas após os primeiros procedimentos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda agora o laudo pericial para definir quais crimes serão atribuídos às três envolvidas.

Posicionamento da marca

Procurada pela imprensa, a WePink informou, por meio de nota enviada à TV Record, que está prestando assistência jurídica à funcionária agredida. Já o advogado da marca, Felipe de Paula, declarou à coluna de Fábia Oliveira que não poderia se manifestar oficialmente, já que o caso ocorreu em uma unidade administrada por uma franqueada da empresa.