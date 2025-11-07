Carolina Dieckmmann radicaliza no visual e é barrada em estabelecimento

Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores ao aparecer com os cabelos escuros nesta quinta-feira (6), deixando para trás o visual loiro que usava para viver a personagem Leila na novela "Vale Tudo". A mudança, no entanto, acabou causando uma situação inusitada.

Logo após adotar o novo look, a atriz foi impedida de entrar em um prédio por conta do sistema de reconhecimento facial, que não conseguiu identificá-la com os fios escurecidos. Carolina levou o episódio na esportiva e compartilhou o momento com seus fãs. “A máquina me conheceu loira e não me deixou sair morena!”, ironizou.

Recentemente, a artista também rebateu um comentário sobre seu corpo. Após postar cliques de biquíni, uma seguidora a criticou por estar "muito magra". Sem papas na língua, ela respondeu: “Minha endocrinologista disse que estou ótima, com um quilo de músculo a mais do que o ideal. Então, acho que tá tudo certo, né?”

Carolina Dieckmmann comenta briga com Gominho

A atriz Carolina Dieckmmann veio a público recentemente e comentou os rumores de um suposto desentendimento com o apresentador Gominho após a morte de Preta Gil. Segundo a artista, embora ainda não tenham se visto pessoalmente, os dois trocaram mensagens carinhosas.

“Parem de ser doidos gente… Preta só plantou amor, vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos… mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo que é de irmandade”, escreveu.

Ela também reforçou que nada poderia abalar a relação entre eles: “Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora”, concluiu a atriz.