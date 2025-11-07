Adriana Esteves e Murilo Benício são dados como certos em continuação de 'Avenida Brasil'

A Globo surpreendeu ao dar sinal verde para uma nova fase de "Avenida Brasil", fenômeno de audiência exibido em 2012. A emissora encomendou oficialmente a continuação da trama ao autor João Emanuel Carneiro, que já iniciou os primeiros rascunhos do roteiro.

De acordo com informações do portal Na Telinha, o projeto contará com o retorno de dois dos rostos mais marcantes da novela: Adriana Esteves e Murilo Benício, que devem reviver os icônicos Carminha e Tufão, personagens que se tornaram parte da cultura pop brasileira.

A ideia da emissora é estrear a continuação logo após "Quem Ama Cuida", próxima novela de Walcyr Carrasco. A nova fase de "Avenida Brasil" ocupará o principal horário de dramaturgia da Globo, o das 21h, substituindo "Três Graças", atualmente em exibição.

Diferente da recente onda de remakes que causaram controvérsias — como no caso de "Vale Tudo" —, a Globo agora aposta em extensões de histórias consagradas, mirando na nostalgia e no engajamento já consolidado com o público.

Luciano Huck deixa Murilo Benício em saia justa ao vivo

Grazi Massafera e Murilo Benício participaram do "Domingão com Huck" neste domingo (19) e comentaram, com bom humor, as especulações em torno do possível romance entre eles.

Prestes a viverem um par romântico na novela "Três Graças", os atores reagiram às brincadeiras sobre o convívio nos bastidores.

Durante a atração, Luciano Huck relembrou a estreia do programa Angélica ao Vivo, que aconteceu na última quinta-feira (16), quando Tatá Werneck fez um comentário bem-humorado sobre os dois. “Dou R$ 1 mil que daqui a seis meses vocês estão juntos”, disparou a apresentadora.

Ao vivo no "Domingão", Luciano voltou ao tema: “Acho que a Tatá que puxou: o Murilo tem a tradição, na TV brasileira, de casar com as suas [parceiras de cena]... Né? Ele tem um longo histórico, uma ficha corrida grande. Já virou fofoca de internet”.

Murilo, descontraído, tentou desviar cantando, mas foi interrompido por Grazi, que pegou o microfone e entrou na brincadeira. “Vocês estão estragando agora. Vocês ficam falando tanto que ele faz isso, que ele não vai fazer agora”, respondeu a atriz, entre risos.

Na sequência, o ator entrou no clima e também brincou com a situação. “Porque aí é óbvio, né? Eu não posso ser uma pessoa óbvia”, devolveu, arrancando risadas do público.