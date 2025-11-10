Gaby Spanic surfa na onda de 'A Fazenda 17' e se muda para o Brasil - (crédito: Reprodução/Record)

Gaby Spanic está de casa nova — e o destino escolhido foi o Brasil. Após sua expulsão do reality "A Fazenda 17", exibido pela Record, a atriz venezuelana anunciou oficialmente sua mudança para o país por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É com grande alegria que anunciamos que Gabriela Spanic, a inesquecível intérprete de Paola Bracho, está agora oficialmente estabelecida no Brasil", dizia o comunicado.

A decisão de permanecer em território brasileiro vem acompanhada de planos para expandir sua atuação no mercado nacional.

"Reconhecida internacionalmente por sua trajetória de sucesso, talento e carisma, Gaby Spanic segue fortalecendo sua conexão com o público brasileiro e abrindo novas oportunidades de colaboração", prosseguiu o texto.

A publicação ainda deixou claro que a artista está aberta a novos projetos. "Empresas, marcas e produtores interessados em parcerias, campanhas publicitárias e eventos podem entrar em contato através do link disponível na biografia", concluiu o comunicado.

A saída de Spanic do reality rural aconteceu em 19 de outubro. Na ocasião, ela foi desclassificada após dar um tapa proposital em Tamires Assis durante uma dinâmica ao vivo.

A atitude foi interpretada como uma forma de forçar a própria expulsão, já que, ao longo do confinamento, a atriz havia demonstrado desconforto com a experiência e manifestado repetidamente o desejo de deixar o programa.