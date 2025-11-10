Tremembé: Suzane von Richthofen agradece carinho de fãs após sucesso de série

Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen tem visto sua loja online, intitulada de "Su Entrelinhas", registrar um aumento expressivo nas vendas desde a estreia da série "Tremembé", no Prime Video.

O retorno foi tão significativo que a própria Suzane usou as redes sociais do negócio para agradecer as vendas e as mensagens de carinho que passou a receber de uma parte do público. Em uma publicação recente no Instagram da loja, ela comentou sobre a alta procura e o volume de mensagens que tem recebido.

“Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo — mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”, escreveu.

Responsável por toda a operação da loja, Suzane destacou que o atendimento é feito diretamente por ela, o que pode causar pequenos atrasos.

“Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui comigo”, completou.

Fundada em Angatuba, no interior de São Paulo, a Su Entrelinhas é especializada na venda de chinelos customizados. De acordo com a descrição no perfil oficial, cada par é feito à mão e custa R$ 150. A loja estava inativa havia cerca de um ano, mas retomou suas postagens e atividades no dia 3 de novembro — poucos dias após a estreia da produção.

A série "Tremembé", do Prime Video, narra o cotidiano de detentos condenados por crimes de grande repercussão, incluindo Suzane. A trama é baseada em obras do jornalista Ullisses Campbell e mescla elementos de ficção com fatos reais ocorridos no presídio de Tremembé, no interior paulista.

A produção ainda aborda as histórias de outros nomes conhecidos do noticiário policial, como Elize Matsunaga e o casal Nardoni, ambos condenados por crimes que chocaram o país.