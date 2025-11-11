Vini Jr. toma atitude após Virginia receber massagem de outro homem

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (11) após um vídeo da influenciadora viralizar nas redes sociais.

As imagens, publicadas por ela no Instagram, mostram um momento de intimidade com seu novo personal trainer, logo após o treino, e deram o que falar entre os fãs do casal. No registro, Virginia conversa com o profissional enquanto recebe uma massagem, sob o olhar das filhas.

“Isso aqui é pra quê?”, questiona. O personal responde: “Pra relaxar a musculatura”. Em tom leve, ela brinca: “Depois uma banheirinha de gelo, será?”, ouvindo em resposta: “Banheirinha de gelo, sauninha, vai?”.

Vini Jr. não deixou barato

O vídeo repercutiu mal entre alguns seguidores e, ao que tudo indica, também afetou o jogador do Real Madrid. Internautas perceberam que Vini Jr. apagou, em menos de 24 horas, a publicação de uma foto ao lado de Virginia nesta segunda-feira (10). O gesto levantou suspeitas de uma possível crise entre os dois.

A reação do público foi imediata. Comentários com tom de alerta e ironia começaram a se multiplicar nas redes. “Abre o olho Vini Jr., senão outra pessoa faz o gol”, escreveu um usuário. Outro relembrou outro casal famoso ao ironizar: “Foi assim que deu ruim para o Belo. Fica esperto, Vini Jr.”

Teorias sobre uma possível tentativa de Virginia de provocar ciúmes também vieram à tona. “Ela querendo fazer ciúme no Vini, com certeza. Imatura”, opinou uma seguidora.

E as farpas chegaram até o ex-marido da influenciadora, Zé Felipe. “Ohhhhh, que livramento o Zé teve, viu [risos]”, escreveu uma internauta. “Leonardo e Poliana devem agradecer tanto a Deus pelo livramento que deu a seu filho Zé Felipe”, comentou outra.