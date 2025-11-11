Thais Carla detalha sufoco após desmaiar e ser internada às pressas

A influenciadora digital Thais Carla usou as redes sociais nesta segunda-feira (10/11) para esclarecer o motivo que a levou a ser internada após desmaiar dentro do carro. A notícia rapidamente se espalhou pela internet e levantou especulações entre os internautas, principalmente por causa da cirurgia bariátrica que ela realizou em abril deste ano.

Em seus stories no Instagram, onde soma mais de 3,9 milhões de seguidores, Thais tranquilizou o público e explicou o que aconteceu. Segundo ela, o dia começou normalmente, com café da manhã e trabalho em casa. Mais tarde, durante um passeio no shopping, começou a se sentir mal.

“Eu comecei a ver estrelas, meio turvada, e a minha cabeça já tava doendo muito”, relatou. Ao perceber que algo não estava certo, Thais pediu ajuda ao companheiro e foi levada ao hospital.

Após ser avaliada pela equipe médica, os exames não indicaram alterações nos sinais vitais. O diagnóstico foi de enxaqueca crônica. “Eu já tive um tempo atrás e ela tá voltando”, comentou a influenciadora, que demonstrou alívio ao descobrir a causa.

Ela também apontou os fatores que acredita terem contribuído para o episódio: falta de descanso, excesso de cafeína e desgaste físico e emocional. Por orientação médica, Thais cancelou todos os compromissos do dia e começou o tratamento em casa, com uso de medicamentos prescritos.

Durante o relato, a influenciadora revelou que convive com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), o que afeta sua rotina. “Esqueço de comer e de dormir para alcançar meus objetivos”, contou. Ainda no desabafo, reforçou que pretende se cuidar e agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu dos seguidores.