Viih Tube e Eliezer celebram o 1º aniversário de Ravi com festa "Arca de Noé"



Nesta terça-feira, 11 de novembro, o pequeno Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, comemora seu primeiro ano de vida com uma celebração repleta de significado. O evento, que promete ser um dos momentos mais emocionantes do ano para a família, foi idealizado e coordenado pela empresária Mariana Vazquez, à frente da empresa Simples Assim, conhecida por transformar festas infantis em verdadeiras experiências afetivas.

Com Mariana Vazquez na direção da produção, o projeto mobilizou mais de 150 profissionais desde o dia anterior, em uma operação que envolve logística, ambientação e coordenação minuciosa. A proposta de Mariana foi criar um evento que unisse o encanto do universo infantil com a mensagem de superação e gratidão que marca a história de Ravi.

A decoração, assinada por Diana Mota, reforça o conceito do tema “Arca de Noé”, transformando o espaço em um cenário lúdico, com animais, elementos naturais e um clima de fazenda um pedido especial de Viih Tube, que buscava algo diferente e mais conectado à natureza.

“Hoje viemos ver onde será a festinha do Ravi. É uma festinha muito especial pra mim. A da Lua também foi, mas a do Ravi… depois de tudo o que ele passou, 1 aninho cheio de saúde. Quis uma coisa diferente, mais fazenda e mais rural”, contou Viih Tube.

Durante as seis horas de evento, as crianças poderão interagir com os bichinhos, participar de atividades como alimentar os animais e ordenhar vacas experiências pensadas para aproximar as famílias e criar memórias afetivas.

Para o casal, o valor da celebração vai muito além da grandiosidade: é sobre celebrar a vida e a saúde de Ravi, que nos primeiros meses exigiu cuidados intensivos. Com sensibilidade e olhar humanizado, Mariana Vazquez e sua equipe da Simples Assim conseguiram traduzir essa emoção em cada detalhe da festa uma verdadeira homenagem ao amor, à fé e à família.