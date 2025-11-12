Filha de Neymar sofre fratura exposta após grave acidente

Amanda Kimberlly, de 31 anos, compartilhou nesta terça-feira (11) os detalhes de um acidente doméstico envolvendo a filha Helena, de apenas 1 ano, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar, 33. Segundo Amanda, a menina sofreu uma fratura exposta no dedo há cerca de dez dias.

"Esperei o retorno para explicar a vocês o que aconteceu com o dedinho da Helena", iniciou ela em relato nas redes sociais. A situação aconteceu enquanto as duas brincavam no banheiro. Amanda contou que a filha foi até o closet se olhar no espelho, momento em que uma porta foi empurrada com força e, devido ao vento, retornou violentamente, atingindo a criança.

"Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro, e, quando a Helena foi para o closet se ver no espelho, ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio", relatou a modelo.

Diante do cenário desesperador, Amanda descreveu o momento como um dos mais angustiantes de sua vida. "Gente, não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. Sem dúvidas, foi o pior dia da minha vida", afirmou.

Após o acidente, Helena precisou ser transferida de hospital para realizar uma cirurgia reparadora. "Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar, reagindo bem aos medicamentos", explicou Amanda, que também comentou sobre a força da filha ao enfrentar a situação.

Ainda no hospital, a modelo relatou ter se deparado com outras crianças em estado grave, o que a fez refletir sobre a fragilidade de momentos como esse. Ela ressaltou, no entanto, que Helena demonstrou coragem e disposição mesmo após o susto. "Toda serelepe", descreveu.

Amanda encerrou o relato com um alerta aos seguidores: acidentes como esse são mais comuns do que se imagina.

"Escrevo este relato para esclarecer a vocês que perguntaram o que houve e também como um alerta: situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece", concluiu.



