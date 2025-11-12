Vidente prevê futuro aterrorizante para Suzane von Richthofen e faz alerta

Durante participação no podcast "3 Irmãos", a vidente Chaline Grazik — apelidada de “a sensitiva das estrelas” — surpreendeu ao fazer uma nova previsão envolvendo Suzane von Richthofen. A médium sugeriu que a ex-detenta, condenada por envolvimento na morte dos próprios pais, poderia voltar a cometer crimes no futuro.

Conhecida por suas leituras espirituais voltadas a figuras públicas, Chaline afirmou que enxerga em Suzane traços compatíveis com psicopatia. Segundo ela, há uma tendência cíclica de renovação desse padrão de comportamento, o que indicaria risco de reincidência.

Em suas palavras, Suzane demonstraria uma instabilidade preocupante, alternando entre fases de aparente tranquilidade e pensamentos perigosos.

“Ela está um amorzinho; daqui a pouco, já está pensando em cometer algum crime”, disse a sensitiva, ao comentar sobre o que considera uma “dupla personalidade” presente na jovem.

Ainda segundo Chaline, esse tipo de impulso pode emergir novamente com o tempo, especialmente em pessoas com histórico de crimes graves. A previsão reacendeu debates nas redes sociais sobre a vida pós-prisão de Suzane.

Atualmente, Suzane tenta seguir um novo caminho. Ela comanda o perfil “Su Entre Linhas”, onde divulga o trabalho artesanal que aprendeu durante os anos em que esteve detida. No Instagram, reúne mais de 120 mil seguidores e comercializa chinelos personalizados — que chegam a custar R$ 150 —, além de mochilas, nécessaires e outros itens feitos à mão.