SUSTO!

Viviane Araújo prega susto no marido e cai na gargalhada com reação

Atriz compartilhou o registro cômico com os seguidores nesta terça-feira (11)

Viviane Araújo prega susto no marido e cai na gargalhada com reação - (crédito: Reprodução/Instagram)
Viviane Araújo prega susto no marido e cai na gargalhada com reação - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, protagonizou um momento hilário ao pregar uma peça no marido, Guilherme Militão, de 35, nesta terça-feira (11). A rainha de bateria do Salgueiro surpreendeu o companheiro enquanto ele jogava videogame, arrancando gargalhadas — dela e da internet.

A cena começou quando Viviane se sentou ao lado de Guilherme, que estava totalmente concentrado no jogo.

De repente, ela fingiu ter se assustado, deu um salto no sofá e acabou assustando o marido, que, sem entender o que estava acontecendo, levou um susto tão grande que caiu no chão. "Car*lho, vida. O que é isso, vida?", reagiu ele, visivelmente alarmado.

A atriz não conseguiu conter o riso. “Nada, amor, achei que era um bicho”, respondeu, enquanto gargalhava. O momento foi registrado em vídeo e publicado por ela nas redes sociais com a legenda: “Perdão, vida, mas esperei muito por esse momento”.

A pegadinha viralizou rapidamente e rendeu comentários divertidos de outros famosos. “Pelo amor de Deus (risos). Eu vou ter que assistir de novo!!!!”, escreveu a atriz Dandara Mariana.

Já o ex-BBB Fred Nicácio destacou a reação de Viviane: “A gargalhada do final presa no fundo!”. Giulia Buscaccio e Anderson di Rizzi também reagiram com emojis de risadas, mostrando que caíram na risada junto com o casal.

 

 

 

MM
Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/11/2025 10:55
