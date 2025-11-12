Gloria Groove ironiza sobre não conseguir 'engravidar': 'Não sei por quê' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gloria Groove celebrou um novo capítulo em sua vida pessoal. A artista oficializou, na última semana, sua união com Pedro Luís, com quem mantém um relacionamento há 11 anos.

Em conversa com o Gshow, ela abriu o coração sobre a fase atual, falou da vontade de formar uma família e refletiu sobre a dualidade entre sua vida pessoal e a persona artística.

Com bom humor, Gloria brincou ao comentar a expectativa de engravidar. “Estou tentando engravidar faz algum tempo, não é falta de tentativa. Não sei por que não aconteceu ainda! É inexplicável, né?”, disse, rindo.

Apesar da agenda lotada e da fama consolidada como um dos principais nomes da música pop nacional, ela destacou a importância de manter viva sua essência fora dos palcos.

“Eu amo ser a Gloria Groove, é muito gostoso, é o meu sonho. Mas eu amo ser o Daniel, é a minha realidade. É quem eu sou e quem alimenta esse megazord que se transforma na minha carreira”, declarou.

O fim de Glória Groove?

A artista também comentou sobre a recente mudança em seu perfil no Instagram, que agora exibe o nome Daniel Garcia de forma destacada. A alteração provocou especulações entre os fãs, com alguns cogitando que ela poderia abandonar a carreira como drag queen. A reação, no entanto, foi recebida com surpresa pela própria Gloria.

“Que loucura as pessoas ficarem ensandecidas porque eu falei quem eu realmente sou. Que insano pensar que a realidade interfere tanto nisso. Eu lembro das maluquices que eu ouvi na época: ‘Vai abandonar [a carreira como drag queen], vai parar’”, relembrou.

Gloria explicou que a mudança foi fruto de um processo terapêutico pessoal e uma afirmação de identidade.

“Não, eu estava em um momento muito bom da minha terapia e querendo dar uma mensagem pra mim, dizendo: ‘Quem manda nisso aqui sou eu. Quem pensa nisso aqui, quem sonha com isso aqui, quem realiza essas coisas sou eu’”, afirmou.

Por fim, deixou claro que não pretende abrir mão de nenhuma de suas facetas. “Podem pensar o que vocês quiserem, que eu vou parar, que eu vou continuar, que eu não vou, tá tudo certo. Eu sou tudo isso. Eu sou a Gloria Groove, eu sou o Daniel. Não me apavora todas as possibilidades e tudo o que eu sou. Se assustar vocês, corre!”, finalizou.