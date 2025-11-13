Virginia surpreende ao parcelar arremate de leilão em 3x no cartão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca chamou atenção durante o Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, na noite desta quarta-feira (12), em São Paulo.

Além de apresentar uma das categorias do evento beneficente, a influenciadora surpreendeu ao entrar na disputa por um lote especial envolvendo ninguém menos que seu namorado, o jogador Vini Jr.

Determinada, Virginia arrematou uma experiência exclusiva: uma partida de pádel — esporte semelhante ao tênis, jogado em duplas — com o atacante do Real Madrid, realizada na casa dele, em Madri. O pacote incluía ainda uma camisa autografada pelo atleta.

Mas o que mais repercutiu nas redes sociais foi a forma de pagamento. A influenciadora revelou nos stories do Instagram que quitou o valor de cerca de R$ 350 mil no cartão de crédito, dividido em três vezes sem juros. Em tom bem-humorado, ela brincou com o momento:



“Hora que o filho chora e a mãe não vê [risos]. Hora de pagar. Mas óbvio que tudo em prol da Fundação Fenômenos. São milhares de pessoas e famílias que são ajudadas, então faz tudo valer a pena”, escreveu na legenda. E completou, ao mostrar o comprovante: “Passou”.

O valor foi parcelado em três faturas de R$ 115,5 mil, somando R$ 346,5 mil no total — o suficiente para movimentar a internet, que reagiu com memes e comentários sobre o "receio" com que a empresária realizou o pagamento.

Virginia também agradeceu publicamente aos anfitriões pela oportunidade de participar da noite solidária: “Obrigada pelo convite para fazer parte desse evento superespecial!!! Parabéns, foi tudo lindo, Celina e Ronaldo”, declarou.