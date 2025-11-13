Michelle Barros e Shia revelam se irão morar juntos após romance em 'A Fazenda' - (crédito: Reprodução/Youtube (@LucasSelfie))

Eliminados de "A Fazenda 17", Michelle Barros e Shia Phoenix abriram o jogo sobre o relacionamento que começou dentro do confinamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A revelação foi feita na madrugada desta quarta-feira (12), durante a tradicional Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie. O romance, que causou grande repercussão entre o público, ganhou ainda mais destaque pelo fato de Michelle ser casada fora do programa.

A jornalista, ex-apresentadora da TV Globo, reconheceu que não esperava se envolver dessa forma durante a atração.

“Eu expliquei no reality que estava em um processo de relacionamento. Sempre fui cautelosa quanto à minha vida pessoal. Mas fui surpreendida com um sentimento maior do que eu esperava por ele. Não foi assim que entrei na casa, simplesmente aconteceu”, declarou.

Apesar de terem tentado evitar o envolvimento, os dois admitiram que o sentimento falou mais alto. “Conversamos e decidimos não ter nada, mas não deu. Vamos (permanecer juntos). Moradia? Não, a gente ainda vai conversar”, completou Michelle, indicando que os planos para o futuro ainda estão sendo avaliados.

Shia, que já viveu romances com outras participantes de edições anteriores do reality, como Lidi Lisboa e Liziane Gutierrez, foi criticado nas redes sociais por supostamente se aproveitar da situação. Ele se defendeu: “É contraditório dizer que eu só manipulava e usava a Michelle. Não foi nada disso. Eu disse que não ia me envolver com ninguém, mas você não escolhe”.

Michelle também fez questão de rechaçar qualquer narrativa de manipulação. “Ele não estava me usando nem me manipulando. Tenho 46 anos e uma história de vida. Acham que eu ia me deixar levar por uma pessoa com quem estou em um reality? Eu desacredito completamente nisso”, reforçou.