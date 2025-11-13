Marjorie Estiano quase morre em gravação de novela e desabafa: 'Acabou pra mim'

Durante entrevista ao canal Universa, com Tati Bernardi, a atriz Marjorie Estiano compartilhou um episódio traumático vivido durante as gravações da novela "A Vida da Gente", exibida pela TV Globo entre 2011 e 2012.

Ao relembrar uma das cenas mais intensas da trama, ela revelou que acreditou, por instantes, que iria morrer em cena.

“Amava a novela, muito. Essa cena foi realmente uma cena em que eu achei que fosse morrer”, confessou Marjorie, ao descrever a sequência do acidente de carro envolvendo sua personagem, Manuela, a irmã Ana (Fernanda Vasconcellos) e a filha da personagem. A cena exigia gravações debaixo d’água, em condições extremas.

Segundo a atriz, a simulação do acidente foi tensa e repleta de desafios técnicos. “A gente passa em um buraco, o carro desgoverna, capota, ficamos de cabeça para baixo, vem um caminhão e bate no carro, o carro gira e cai dentro de um lago”, detalhou.

Sem experiência prévia com cenas subaquáticas, Marjorie enfrentou medo e ansiedade durante as filmagens.

“Não tinha prática com fazer cena dentro d'água, onde as minhas únicas preocupações eram: ficar viva, conseguir respirar, guardar ar o suficiente para me manter ali embaixo e fazer a cena. Consumia muito ar, porque você estava ali agitada”.

O pânico atingiu o auge quando, durante a gravação, ela percebeu que o profissional responsável por garantir sua respiração não estava no local combinado.

“O rapaz saiu de onde a gente tinha combinado [que era para ele estar], e ele era responsável pela minha respiração. Virei para pegar o ar e ele não estava ali. Falei: 'Acabou para mim. É agora'. Caiu uma ficha de como morrer é estúpido, meio do nada. [Pensei:] 'Não acredito que vai ser agora, que acabou tudo'. É uma fração de segundo, mas para mim foi uma estupidez, coisa idiota morrer dessa forma.”

Apesar do susto, a atriz conseguiu finalizar a sequência. “Aí ele veio. Me desesperei porque eu o vi, mas não estava acessível a mim, mas correram e enfiaram o respirador na minha boca. Fiquei muito desesperada, foi difícil voltar para fazer a cena. Voltamos e fizemos e ficou bonito.”

Marjorie revelou ainda que só aceitou voltar a gravar cenas submersas anos depois — e apenas com acompanhamento técnico e emocional.

“Fui fazer outro filme que tinha cena embaixo da água de novo, e estava com esse trauma na minha vida. Falei: ‘Tenho muito medo dessas cenas de água. Como que a gente vai preparar? Como vamos fazer?’. Tive todo um acompanhamento com o cinegrafista subaquático e foi muito calmo e tranquilo. A produção inteira me ofereceu isso, porque disse: ‘Sem isso, não sei se sou capaz’”, completou.