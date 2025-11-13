Barraco? Virginia expõe o motivo de não comparecer em festa da ex-sogra - (crédito: Reprodução/Instagram)

Enquanto a família de Zé Felipe se reúne nesta quinta-feira (13) na Fazenda Talismã, em Goiás, para celebrar os 49 anos de Poliana Rocha, uma ausência notável foi confirmada: Virginia Fonseca não estará presente.

A influenciadora explicou os motivos durante uma conversa com o Portal LeoDias, no leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno, que aconteceu na noite anterior, em São Paulo.

Com a agenda cheia de compromissos profissionais, Virginia explicou que não conseguirá participar da comemoração, mas garantiu que os filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — estarão representando a família na festa da avó.

“Não, porque eu vou viajar. E aí é, tá tendo, tá lá as crianças. Ela [Poliana] pediu para levar as crianças. Super deixei porque a nossa relação é maravilhosa, até porque a gente tem nossos três bens mais preciosos, que são os nossos filhos, né, os netos. Então, essa relação é maravilhosa, tudo maravilhoso, graças a Deus”, declarou.

A ausência física, no entanto, não diminui a parceria entre ela e a ex-sogra. Virginia fez questão de reforçar que o vínculo entre as duas vai além do laço familiar — há também admiração e apoio mútuo. Foi a influenciadora, aliás, uma das principais incentivadoras da carreira digital de Poliana, que hoje é considerada um sucesso nas redes.

Ao ser lembrada desse incentivo pela repórter, Virginia respondeu com leveza e afeto: “Claro, eu acho que foi recíproco. Acho que foi dos dois lados, ajuda de lá, ajuda de cá. E eu acho que é isso, né? Quando a gente tá com alguém é para somar, é para completar, é para ser feliz. E a gente foi!”.

Mesmo distante da comemoração em si, Virginia demonstrou que o carinho, o respeito e a boa convivência seguem firmes — provando que, mesmo após o fim do casamento com Zé Felipe, os laços familiares continuam bem preservados.