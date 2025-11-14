Zé Felipe confronta Grammy Latino após Ana Castela ser derrotada

Zé Felipe demonstrou insatisfação com o resultado do Grammy Latino nesta quinta-feira (13), após sua namorada, Ana Castela, não levar o troféu de "Melhor Álbum de Música Sertaneja". O prêmio ficou com a veterana dupla Chitãozinho & Xororó.

A cantora, no entanto, reagiu com maturidade à derrota e compartilhou uma mensagem de gratidão nas redes sociais.



“Não ganhei o Grammy, mas ganhei tanta coisa boa nessa semana que nem sei explicar!! Foi lindo demais viver tudo isso, representar o Brasil e sentir o carinho de vocês. Sou grata por todos os ‘sins’ e ‘nãos’ da minha vida… amei poder viver tudo isso!”, escreveu Ana em seu Instagram.

Já Zé Felipe, que acompanhou a cerimônia e torceu ao lado da artista, não escondeu sua frustração com a escolha da Academia Latina da Gravação. Ao repostar a mensagem da namorada nos stories, ele marcou o perfil oficial do Grammy Latino e adicionou apenas um emoji de interrogação, gesto interpretado como uma crítica direta à decisão dos jurados.

O gesto de Zé repercutiu nas redes, especialmente entre fãs do casal, que também demonstraram apoio à cantora e questionaram o resultado.

Apesar da derrota, Ana Castela celebrou a visibilidade alcançada com a indicação e a oportunidade de representar o sertanejo feminino no cenário internacional.