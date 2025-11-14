InícioColunistas#Mariana Morais
CLIMÃO!

Zé Felipe confronta Grammy Latino após Ana Castela ser derrotada

Cantora perdeu o prêmio de 'Melhor Álbum Sertanejo' para a dupla Chitãozinho e Xororó

Zé Felipe confronta Grammy Latino após Ana Castela ser derrotada - (crédito: Reprodução/Instagram)
Zé Felipe confronta Grammy Latino após Ana Castela ser derrotada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe demonstrou insatisfação com o resultado do Grammy Latino nesta quinta-feira (13), após sua namorada, Ana Castela, não levar o troféu de "Melhor Álbum de Música Sertaneja". O prêmio ficou com a veterana dupla Chitãozinho & Xororó.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A cantora, no entanto, reagiu com maturidade à derrota e compartilhou uma mensagem de gratidão nas redes sociais.


“Não ganhei o Grammy, mas ganhei tanta coisa boa nessa semana que nem sei explicar!! Foi lindo demais viver tudo isso, representar o Brasil e sentir o carinho de vocês. Sou grata por todos os ‘sins’ e ‘nãos’ da minha vida… amei poder viver tudo isso!”, escreveu Ana em seu Instagram.

Já Zé Felipe, que acompanhou a cerimônia e torceu ao lado da artista, não escondeu sua frustração com a escolha da Academia Latina da Gravação. Ao repostar a mensagem da namorada nos stories, ele marcou o perfil oficial do Grammy Latino e adicionou apenas um emoji de interrogação, gesto interpretado como uma crítica direta à decisão dos jurados.

O gesto de Zé repercutiu nas redes, especialmente entre fãs do casal, que também demonstraram apoio à cantora e questionaram o resultado.

Apesar da derrota, Ana Castela celebrou a visibilidade alcançada com a indicação e a oportunidade de representar o sertanejo feminino no cenário internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/11/2025 10:42
SIGA
x