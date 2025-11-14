De emprego novo, César Tralli compra dois apartamentos na orla de Ipanema - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após assumir a bancada do "Jornal Nacional", o jornalista César Tralli acaba de fazer uma movimentação milionária no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.

O novo âncora do telejornal mais assistido do país adquiriu dois apartamentos de alto padrão no bairro de Ipanema, em uma das regiões mais valorizadas da cidade. O investimento total? Cerca de R$ 20 milhões.

Localizados na prestigiada Rua Vieira Souto — conhecida pela vista privilegiada para o mar e pelos preços altíssimos do metro quadrado, que podem ultrapassar R$ 52 mil — os imóveis variam entre 190 e 220 metros quadrados cada.

Com a interligação das unidades, Tralli agora dispõe de um amplo espaço de aproximadamente 400 m², com direito a vista panorâmica para a orla de Ipanema.

A aquisição aconteceu pouco depois da mudança definitiva do jornalista para o Rio, marcando não só uma nova fase profissional como também pessoal. Aos quase 55 anos, Tralli deixou para trás sua rotina em São Paulo para assumir de vez a titularidade do "Jornal Nacional", cargo que ocupava interinamente em algumas edições.

A transição foi impulsionada pela saída de William Bonner, que deixou o JN para se dedicar ao "Globo Repórter". Tralli, que já vinha ganhando destaque na emissora após passagens por telejornais como o "Jornal Hoje" e o "SP1", foi o nome escolhido para ocupar o lugar mais cobiçado do jornalismo televisivo brasileiro.



