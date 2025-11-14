InícioColunistas#Mariana Morais
De emprego novo, César Tralli compra dois apartamentos na orla de Ipanema

Âncora do 'Jornal Nacional' investiu uma fortuna em dois imóveis na capital fluminense

De emprego novo, César Tralli compra dois apartamentos na orla de Ipanema - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após assumir a bancada do "Jornal Nacional", o jornalista César Tralli acaba de fazer uma movimentação milionária no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.

O novo âncora do telejornal mais assistido do país adquiriu dois apartamentos de alto padrão no bairro de Ipanema, em uma das regiões mais valorizadas da cidade. O investimento total? Cerca de R$ 20 milhões.

Localizados na prestigiada Rua Vieira Souto — conhecida pela vista privilegiada para o mar e pelos preços altíssimos do metro quadrado, que podem ultrapassar R$ 52 mil — os imóveis variam entre 190 e 220 metros quadrados cada.

Com a interligação das unidades, Tralli agora dispõe de um amplo espaço de aproximadamente 400 m², com direito a vista panorâmica para a orla de Ipanema.

A aquisição aconteceu pouco depois da mudança definitiva do jornalista para o Rio, marcando não só uma nova fase profissional como também pessoal. Aos quase 55 anos, Tralli deixou para trás sua rotina em São Paulo para assumir de vez a titularidade do "Jornal Nacional", cargo que ocupava interinamente em algumas edições.

A transição foi impulsionada pela saída de William Bonner, que deixou o JN para se dedicar ao "Globo Repórter". Tralli, que já vinha ganhando destaque na emissora após passagens por telejornais como o "Jornal Hoje" e o "SP1", foi o nome escolhido para ocupar o lugar mais cobiçado do jornalismo televisivo brasileiro.


 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Mariana Morais
14/11/2025 08:50
