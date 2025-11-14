VÍDEO: Viviane Araújo confirma participação em 'Três Graças' com Belo

Viviane Araújo está de volta ao horário nobre da TV Globo. A atriz confirmou, nesta quinta-feira (13), por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, que integrará o elenco de "Três Graças", próxima novela das nove criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Na trama, Viviane interpretará Consuelo, um antigo amor de Misael — personagem vivido por Belo, seu ex-marido na vida real. A chegada da personagem promete mexer com o destino do morador da comunidade fictícia da Chacrinha.

A atriz revelou que o convite a pegou de surpresa: "Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa", exlpicou.

Viviane também falou brevemente sobre a relação amistosa que possui com o autor da trama. "Sou amiga e fã do Aguinaldo, e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria, com a novela em andamento", contou Viviane.

A parceria com Aguinaldo Silva não é novidade. A estreia de Viviane nas novelas foi justamente sob a direção do autor, em "Império" (2014), quando interpretou a manicure Naná, ao lado de Aílton Graça. Já em 2019, ela voltou a atuar em uma outra trama assinada por Aguinaldo, "O Sétimo Guardião".