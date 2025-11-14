Zé Felipe rompe silêncio sobre namoro de Virginia e Vini Jr; veja

Zé Felipe pegou o público de surpresa ao comentar publicamente o novo relacionamento da ex-esposa, Virginia Fonseca, com o jogador Vini Jr.
Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor afirmou que deseja felicidade ao casal e destacou a importância da boa convivência, especialmente por conta dos três filhos que tem com a influenciadora: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
“Eu desejo que a Virginia seja muito feliz. A gente tem um vínculo vitalício, que são os filhos, e a gratidão que eu tenho por ela é eterna, por me dar os maiores presentes da minha vida. Para ela, toda felicidade do mundo, para o Vini, e que eles sejam muito felizes e que Deus possa abençoar”, declarou o sertanejo.
Além do respeito pela nova fase da ex, Zé Felipe fez questão de comentar a relação de Vini Jr. com as crianças. Ele reforçou que o mais importante, independentemente de novos relacionamentos, é a forma como os filhos são tratados.
“Virginia falou uma coisa que é muito verdade: a gente se preocupa muito como os filhos serão tratados. E quando você vê seu filho sendo bem tratado, bem recebido, é gratificante e a gente agradece a Deus”, disse.
Zé Felipe, que atualmente namora a cantora Ana Castela, também vê com bons olhos a convivência da atual companheira com os filhos.
Recentemente, Virginia comentou o assunto em entrevista ao colunista Lucas Pasin, revelando que a relação entre as crianças e Ana é positiva — e que ela mesma já era fã da sertaneja antes do namoro com Zé começar.
“Eu fico muito feliz em saber que a Ana [Castela] está tratando bem os meus filhos, e que os meus filhos gostam dela. A Maria Alice e a Maria Flor já gostavam dela antes dela estar com o Zé. Das músicas e tudo mais. Sempre coloquei elas para ouvir Ana Castela. Colocava as músicas quando elas iam para a aula de hipismo, por exemplo”, contou Virginia.
