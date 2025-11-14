Namorada de Fábio Porchat sai ferida de tentativa de assalto em SP - (crédito: Reprodução/Instagram)

A humorista Priscila Castello Branco, namorada de Fábio Porchat, passou por momentos de tensão na noite desta quarta-feira (12), em São Paulo. Ela foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto estava em um carro de aplicativo na Avenida 23 de Maio, uma das principais vias da capital.

O caso foi relatado pela própria Priscila em seu perfil no Instagram. Abalada, ela compartilhou imagens do carro logo após o ataque, com o vidro lateral estilhaçado e cacos espalhados pelo banco do passageiro.

“Acabaram de tentar assaltar. Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora”, desabafou.

A humorista ainda mostrou manchas de sangue na roupa e, após se recompor, voltou a falar com os seguidores para tranquilizar quem a acompanha.



“[Estou] chateadíssima, é uma tristeza, é um susto. O Uber que estava dirigindo o carro é um trabalhador, estava trabalhando e aí você vai entrar na 23 [de Maio], que é uma via bastante importante em São Paulo, vem um moleque, de moletom com capuz preto, todo coberto, estoura o vidro na tua cara”, contou.

Priscila também refletiu sobre o sentimento de insegurança e a frequência com que esse tipo de crime acontece na cidade.



“É muito bizarro, porque não é uma surpresa. ‘Nossa, aconteceu uma coisa que ninguém sabe’. É uma coisa que acontece todo minuto. Eu tenho certeza que algum vidro está sendo estourado agora. E aí você volta para a sua casa numa insegurança”, concluiu.