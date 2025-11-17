InícioColunistas#Mariana Morais
MARCOU PRESENÇA!

De muletas, Gracyanne Barbosa prestigia Bruno Avelar no evento "O Poder do Network" no Rio de Janeiro

Estrela fez questão de marcar presença no evento promovido pelo empresário

De muletas, Gracyanne Barbosa prestigia Bruno Avelar no evento
De muletas, Gracyanne Barbosa prestigia Bruno Avelar no evento "O Poder do Network" no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

O Rio de Janeiro recebeu neste final de semana uma edição do evento “O Poder do Network”, comandado pelo empresário Bruno Avelar, que reuniu uma plateia lotada e nomes influentes do empreendedorismo e do entretenimento. Entre os convidados especiais estavam Neymar Pai, Kaká Diniz e outros grandes nomes que enriqueceram a noite com suas experiências e visões de negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Como destaque, Gracyanne Barbosa marcou presença e chamou atenção ao prestigiar o evento e reforçar a importância das conexões certas para impulsionar novos caminhos. A influenciadora compartilhou sua visão sobre o tema e elogiou o trabalho de Bruno Avelar.

Ela declarou: "Foi uma alegria participar do evento 'O Poder do Network' no Rio de Janeiro. Eu realmente acredito na força das conexões certas e em como elas podem transformar trajetórias, abrir portas e gerar novas oportunidades. Estar em um ambiente com pessoas que buscam evolução, troca verdadeira e propósito sempre me inspira", iniciou.

"Tive também a oportunidade de encontrar o Bruno Avelar, que admiro pelo trabalho e pela visão empreendedora. Conversas como essa reforçam o quanto o networking pode impulsionar sonhos e projetos", completou.

Com a presença de personalidades, mentores e empreendedores, o evento reafirmou sua relevância como um dos principais encontros sobre networking e desenvolvimento profissional no país.

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 17/11/2025 09:55
SIGA
x