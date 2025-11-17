De muletas, Gracyanne Barbosa prestigia Bruno Avelar no evento "O Poder do Network" no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

O Rio de Janeiro recebeu neste final de semana uma edição do evento “O Poder do Network”, comandado pelo empresário Bruno Avelar, que reuniu uma plateia lotada e nomes influentes do empreendedorismo e do entretenimento. Entre os convidados especiais estavam Neymar Pai, Kaká Diniz e outros grandes nomes que enriqueceram a noite com suas experiências e visões de negócio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como destaque, Gracyanne Barbosa marcou presença e chamou atenção ao prestigiar o evento e reforçar a importância das conexões certas para impulsionar novos caminhos. A influenciadora compartilhou sua visão sobre o tema e elogiou o trabalho de Bruno Avelar.

Ela declarou: "Foi uma alegria participar do evento 'O Poder do Network' no Rio de Janeiro. Eu realmente acredito na força das conexões certas e em como elas podem transformar trajetórias, abrir portas e gerar novas oportunidades. Estar em um ambiente com pessoas que buscam evolução, troca verdadeira e propósito sempre me inspira", iniciou.

"Tive também a oportunidade de encontrar o Bruno Avelar, que admiro pelo trabalho e pela visão empreendedora. Conversas como essa reforçam o quanto o networking pode impulsionar sonhos e projetos", completou.

Com a presença de personalidades, mentores e empreendedores, o evento reafirmou sua relevância como um dos principais encontros sobre networking e desenvolvimento profissional no país.