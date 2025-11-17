Andressa Urach vira alvo de piadas ao se jogar no samba em noite de coroação - (crédito: Reprodução/Instagram (@luanroberto_))

Andressa Urach está oficialmente de volta ao Carnaval. A influenciadora foi apresentada neste sábado (15) como musa da escola de samba Porto da Pedra, durante a tradicional feijoada da agremiação, em São Gonçalo. Aos 38 anos, ela irá desfilar pela Série Ouro em 2026.

Entretanto, a volta de Urach à folia não passou despercebida nas redes sociais. Apesar do entusiasmo no evento, seu “samba no pé” gerou reações negativas e até debochadas entre os internautas. “Impressionada! Como samba!”, escreveu uma seguidora de forma irônica.

“Ela toda dura, não rebola no samba...”, comentou uma usuária. “Igual um fusca sem suspensão”, criticou outro. "KKKKKKKKK que vergonha", riu outra usuária do Instagram.

Para a ocasião, a ex-participante de realities apostou em um visual ousado. O vestido prateado ressaltava suas curvas, e as já famosas botas brancas completavam o look. No entanto, o foco acabou se voltando mais para sua performance do que para sua produção.

O enredo da Porto da Pedra para o próximo ano abordará a temática das profissionais do sexo. Fabrício Montibelo, presidente da escola, afirmou que a ideia é trazer um olhar “representativo e social” sobre o tema. Porém, a recepção ao anúncio foi dividida.

Será a estreia de Urach no Carnaval do Rio, após anos desfilando em São Paulo. A Porto da Pedra, que ficou em terceiro lugar em 2024, tenta voltar ao Grupo Especial.