Ivete Sangalo entrega relação de Marquezine e Shawn Mendes: 'Filha e genro'

Ivete Sangalo divertiu o público neste domingo (16) ao comentar a suposta aproximação entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine. A artista relembrou a visita do canadense à sua casa, na Bahia, e, em tom de brincadeira, o chamou de "genro".

Durante o “Domingão com Huck”, o assunto ressurgiu após comentários de que o cantor e a atriz teriam sido vistos lado a lado na área VIP do show de Dua Lipa, em São Paulo, no sábado (15); entretanto, Ivete manteve o bom humor ao dizer: "É minha filha também. Eu cuido do meu genro".

A cantora destacou ainda que Shawn Mendes criou uma relação especial com o Brasil graças ao carinho que recebe do público.

Íntimos

Os rumores sobre um possível romance entre os dois não são recentes — eles começaram ainda em 2017, após o cantor canadense se apresentar no Rock in Rio. Na época, Shawn passou a seguir Bruna nas redes sociais, o que bastou para alimentar as especulações.

Pouco depois, vídeos sugerindo um encontro deles em outro show circularam online. Contudo, em 2025, os boatos ganharam ainda mais força quando os dois foram flagrados juntos em uma after-party do Lollapalooza Brasil, organizada por João Silva, filho do apresentador Faustão.

Shawn Mendes desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, no dia 03 de novembro. Ele veio ao Brasil como uma das atrações do evento Earthshot Prize, premiação organizada pelo Príncipe William que celebra ações e pessoas em prol do meio ambiente.