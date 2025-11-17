Zé Felipe mima Ana Castela com item do valor de um apartamento

Zé Felipe mima Ana Castela com relógio do valor de um apartamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após se apresentar no Rio de Janeiro, Zé Felipe não perdeu tempo e embarcou ainda na madrugada deste domingo (16/11) com destino a Londrina (PR), onde fez questão de comemorar o aniversário de 22 anos de Ana Castela.

O cantor se juntou à namorada na celebração e, além da presença, surpreendeu com um presente de alto padrão. Nas redes sociais, o casal apareceu em clima de romance, no entanto, o que dominou os comentários foi o mimo extravagante dado pelo filho de Leonardo.

Ana Castela revelou que ganhou um relógio da Cartier, modelo Baignoire, avaliado em impressionantes R$ 337 mil, segundo o site oficial da marca. A revelação foi feita pela própria artista, que compartilhou um vídeo repostado de um influenciador, onde é possível ver o acessório e seu preço.

O modelo escolhido, inclusive, é um dos mais sofisticados da grife francesa. O Baignoire vem em ouro branco 750/1000, cravejado com nada menos que 227 diamantes de corte brilhante, totalizando 2,3 quilates.

Além disso, o acessório possui coroa em ouro branco com cabochão de diamante, mostrador em tom prateado, ponteiros de aço azulado e vidro em cristal de safira. Um item de puro requinte. Antes mesmo da entrega do presente, Zé Felipe já havia feito uma homenagem pública para a aniversariante.

No Instagram, publicou uma imagem ao lado de Ana e se declarou: “Hoje o dia é dela! Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você!”.

A cantora, por sua vez, respondeu de forma carinhosa e ainda entrou na brincadeira sobre a foto escolhida pelo namorado: “Que lindo! Ele postou a foto que eu ia postar. Amo você! Obrigada por tudo!”.