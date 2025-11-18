Após Junno Andrade, Rita Cadillac recebe massagem sensual de massagista famosa

Após atender o marido de Xuxa, Junno Andrade, a massagista Luana Saraiva foi procurada por outra figura conhecida do público: Rita Cadillac. A ex-participante do reality show "A Fazenda" teria feito o contato inicial diretamente via WhatsApp, de acordo com Saraiva.

Em entrevista, a massagista detalhou o procedimento realizado em Rita Cadillac. Segundo Luana Saraiva, o atendimento incluiu a massagem Nuru, que é uma técnica corpo a corpo.

"A assessora dela já tinha entrado em contato comigo, uns dias antes pra fazer a massagem que ela gostaria de conhecer. Combinado o dia, fiz a massagem Nuru que é a massagem corpo a corpo feita com o meu corpo sobre o dela e com o conhecido final feliz. Porém, fiz na finalização a massagem Yoni, palavra yoni faz referência à vulva", relatou Luana Saraiva.

Saraiva explicou o conceito por trás da técnica de finalização utilizada, conhecida como Yoni. A massagista ressaltou que tanto a massagem lingam (no pênis) quanto a yoni são tratamentos voltados para o amor, respeito e ativação da energia sexual.

"Tanto o lingam (...) quanto o yoni são um lugar de amor e respeito. Mas, além disso, nossos genitais são um lugar de poder e energia, que precisam ser ativados. Isso é muito importante para liberar o estresse. Yoni é uma massagem para troca de energia sexual. O objetivo geral não é o orgasmo ou a ejaculação, mas sim sentir a energia sexual e a emoção crua", explicou a profissional.

Luana Saraiva afirmou que, ao final do procedimento com Rita Cadillac, o objetivo de relaxamento profundo foi alcançado. "E fiz na Rita que gozou ao final da massagem, relaxando total", concluiu.