Deborah Secco conta que já fez preenchimento de glúteos; entenda o procedimento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Apesar de ser considerada uma das atrizes mais bonitas do Brasil, Deborah Secco revelou que passou muitos anos tentando se adequar aos padrões de beleza, e apenas recentemente mudou sua visão sobre isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, a artista contou que, após um preenchimento no bumbum, sentiu mais vontade de cuidar do corpo por meio de atividades físicas.

"Comecei a fazer procedimentos estéticos quando era bem jovem. Acho que botox, eu faço desde os meus 18 anos. Sempre fiz esses procedimentos faciais e corporais. Quando mais jovem, eram mais corporais e agora estão virando mais faciais", explicou Deborah Secco.

"Há uns cinco anos, faço também uso do preenchedor. Não uso no rosto, exceto nos lábios, que eu tenho bem leve e de forma bem natural. Tenho preenchimento no bumbum e no interior da coxa", declarou ela.

O preenchimento glúteo, que Deborah realizou, pode ser recomendado em várias situações que ultrapassam a simples vontade de ter glúteos maiores, como perda de volume devido ao envelhecimento ou perda de peso.

"O preenchimento de glúteos é recomendado em várias situações. Em primeiro lugar, para mulheres que apresentam uma assimetria acentuada nos glúteos, seja devido a fatores genéticos ou lesões, o preenchimento pode ser uma solução eficiente para restabelecer o equilíbrio e aprimorar a forma do corpo", destaca a médica Paola Telles.

Teles explica como é realizado esse procedimento. “O preenchimento glúteo é um procedimento estético realizado para melhorar a forma dos glúteos aumentando seu volume”, diz.

Dra. Paola diz que á diversos tipos de tratamento. “Existem diferentes técnicas, incluindo a aplicação de substâncias de preenchimento, como o ácido hialurônico, bioestimilador de colágeno e também o Polimetilmetacrilato (PMMA), aprovado pela ANVISA e reconhecido por sua segurança quando administrado por um médico qualificado Cada um oferecendo benefícios específicos dependendo das necessidades do paciente", pontuou.

Paola Telles afirma que o procedimento pode aumentar a autoestima da mulher. "A autoestima é um aspecto fundamental para o bem-estar de qualquer pessoa. O preenchimento glúteo pode ajudar a criar uma silhueta mais harmoniosa, o que pode aumentar a confiança em si mesmo.

Ao se sentir mais confortável com o próprio corpo, muitos homens experimentam um aumento significativo na autoestima. A confiança renovada pode refletir em diferentes áreas da vida, incluindo relacionamentos pessoais e profissionais”, destaca a médica.