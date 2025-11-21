Michelle Barros ganha 'emprego' na Record após polêmicas em 'A Fazenda' - (crédito: Reprodução/Record)

Depois de movimentar a web com sua passagem por "A Fazenda 17", Michelle Barros voltou aos holofotes, mas, desta vez, em um novo posto. A jornalista estreou como apresentadora na Record nesta quinta-feira (20), durante a transmissão ao vivo do "Miss Universo 2025".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Michelle comandou o especial no estúdio da emissora em São Paulo, ao lado de Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e vice-Miss Universo do mesmo ano, que assumiu o posto de comentarista da noite.

Carreira de sucesso

Com passagens importantes pela TV Globo, Michelle já esteve à frente de atrações como "Hora Um", "Bom Dia São Paulo" e as coberturas de Carnaval da "Globeleza", além de experiências no SBT e no portal UOL. Essa é a primeira vez dela trabalhando na Record.

A volta ao trabalho acontece poucas semanas após sua participação intensa no reality rural da emissora, onde engatou um affair com Shia Phoenix. O relacionamento gerou polêmica fora da sede, já que Michelle revelou ter um compromisso fora do confinamento.

A Fazenda: Will revela que levou investidas de Michelle Barros no reality

Will Guimarães não poupou críticas à jornalista Michelle Barros durante sua primeira entrevista fora do confinamento de "A Fazenda 17".

Ao comentar sua convivência com Michelle, Will acusou a ex-Globo de ter ultrapassado certos limites dentro do programa. “Isso não é coisa de mulher casada fazer”, disparou, ao afirmar que a colega de confinamento teria demonstrado interesse por ele em diversas ocasiões.

Durante a entrevista, o influenciador classificou o comportamento da jornalista como reflexo de carência emocional. “A Michelle, desde o começo, sendo bem sincero, ela tava carente”, afirmou.

Conhecido por já ter participado do Rancho do Maia, projeto de Carlinhos Maia, Will relatou episódios em que, segundo ele, Michelle o procurava constantemente. “Ficava me abraçando. Ia dar boa noite, apagava a luz (…) ela me puxava. Eu sou homem, eu senti que ela estava muito carente”, relatou.