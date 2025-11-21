Dua Lipa causa alvoroço em bar no Rio e é surpreendida pela Polícia Militar

A passagem de Dua Lipa pelo Brasil segue rendendo momentos para lá de inusitados. Depois de curtir uma tarde relaxante à beira da piscina no hotel Fasano, no Rio, a estrela britânica viveu um pequeno perrengue na noite desta quinta-feira (20), enquanto aproveitava a noite carioca em Botafogo, na Zona Sul.
Segundo o portal LeoDias, que divulgou vídeos exclusivos, a cantora foi surpreendida pela chegada da Polícia Militar ao local em que estava com amigos e familiares. O bar estava lotado, e, para garantir a segurança da artista diante da aglomeração de curiosos e fãs, os agentes precisaram intervir e escoltá-la.
No entanto, apesar do susto, Dua manteve a simpatia que tem marcado sua estadia no país. A cantora desembarcou no Brasil para a etapa carioca de sua turnê mundial, que acontece neste sábado (22), e já protagonizou alguns momentos icônicos.
Na quarta-feira (19), a artista virou alvo de comentários após ser clicada de biquíni durante um dia de sol e piscina no hotel Fasano, no Rio de Janeiro. A semelhança física com Bruna Marquezine, inclusive, virou alvo de comparações na web.
Internautas lotaram as redes com comentários bem-humorados. “É a irmã internacional da Bruna”, brincou um perfil no Instagram. “Sempre que vejo uma foto da Dua, acho que é a Bruna”, disse outro. "Gente, ela é a irma da Marquezine, né?", disse mais uma.
Além dos compromissos profissionais, Dua também mergulhou no clima festeiro do país. Após o show em São Paulo, no último sábado (15), ela participou de uma festa particular regada a roda de samba e repleta de estrelas como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Clara Buarque e João Lucas.
A DUA LIPA NO BAR QUE A MINHA PRIMA TÁ ISSSO NAO PDIE SWR REAL pic.twitter.com/gP7oV7UptG— sam (@imnays) November 21, 2025
simplesmente a Dua Lipa fazendo tour pelos lugares mais divertidos do rio: BG, barracão da vila, botafogo, maracanã etc.
falta o bolinho de bacalhau do jobi e aquele sorvete gostoso embaixo do bondinho.
se ficasse ate segunda ctza q ia no samba do trabalhador https://t.co/mycmrcVWJU— Babi (@babi) November 21, 2025
