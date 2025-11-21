Vini Jr. posa seminu e leva bronca pública de Virginia; veja

Vini Jr. chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (20) ao compartilhar uma nova sequência de fotos no Instagram. Nas imagens, o atacante aparece em clima de ensaio fotográfico, exibindo o físico definido enquanto posa sentado em um banco, vestindo apenas um shorts preto.

No entanto, apesar da repercussão positiva entre os seguidores, quem também marcou presença na seção de comentários foi a namorada, Virginia Fonseca. De forma bem-humorada, a influenciadora reagiu ao clique ousado com um toque de ciúmes. “Vai vestir uma camiseta”, escreveu ela, arrancando risos dos fãs do casal.

Os dois tornaram o namoro público em outubro, com um post conjunto que movimentou a web. Desde então, o relacionamento vem sendo acompanhado de perto pelos internautas.

Namorando Vini Jr, Virginia ganha massagem de personal 'fortão' e polemiza

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais mais uma vez após dividir com os seguidores um momento pós-treino.

No vídeo, publicado na segunda-feira (10/11), a influenciadora aparece recebendo uma massagem de seu personal trainer. Durante o registro, a empresária aparece deitada enquanto conversa com o profissional.

“Isso aqui é para quê?”, pergunta. Ele responde: “Dar uma relaxada na sua musculatura”. Em tom descontraído, Virginia ainda brinca: “Depois uma banheirinha de gelo, será?”, e escuta de volta: “Banheirinha de gelo, sauninha”.

No entanto, a cena descontraída não impediu que internautas enxergassem segundas intenções. Rapidamente, a publicação foi tomada por mensagens carregadas de insinuações e indiretas de que Virginia poderia estar traindo Vini Jr.

“Abre o olho Vini Jr., senão outra pessoa faz o gol”, comentou um seguidor. Outro ironizou: “Foi assim que deu ruim para o Belo. Fica esperto, Vini Jr.” A publicação também rendeu críticas de quem acredita que Virginia esteja tentando chamar a atenção do jogador.