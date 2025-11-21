Belo rasga o verbo sobre brigas da namorada em 'A Fazenda' - (crédito: Reprodução/Record)

O clima não está nada tranquilo fora de “A Fazenda 17”. Belo, que até então mantinha discrição em relação à participação da namorada Rayane Figliuzzi no reality, resolveu romper o silêncio e desabafou sobre o impacto das polêmicas envolvendo a influenciadora.

O cantor, que atualmente vive nova fase como ator em uma novela da Globo, afirmou que sequer tem conseguido assistir ao programa. “Nem assisto isso. As pessoas perderam a noção de compaixão, amizade e jogo. Uma das coisas mais feias que já vi na vida. Triste demais”, declarou, em entrevista ao colunista Lucas Pasin.

No entanto, apesar da irritação, Belo saiu em defesa de Rayane e apostou alto: segundo ele, a modelo tem tudo para sair campeã da edição. "Eles vão transformar ela em campeã", cravou o artista.

A fala, inclusive, pegou muitos de surpresa, já que Belo vinha evitando qualquer tipo de comentário sobre o reality rural, supostamente por cláusulas contratuais com a Globo.

Agora, com as tensões aumentando e o nome de Rayane no centro de diversas discussões na sede, o cantor resolveu se manifestar de forma clara e direta — mostrando que, mesmo longe das câmeras de Itapecerica da Serra, está de olho no jogo... ou quase.

A Fazenda: Namorada diz que alavancou carreira de Belo e vira chacota na web

Rayane Figliuzzi virou chacota nas redes sociais após fazer uma declaração ousada sobre seu relacionamento com Belo dentro de "A Fazenda 17".

A influenciadora afirmou que a vida do cantor melhorou significativamente desde que os dois começaram a namorar, o que virou motivo de piada entre internautas.

“Olha o tanto que ele progrediu nesse um ano que está comigo. A gente vai mostrando, ele tem o melhor de mim. Só sucesso. Eu tiro o melhor das pessoas. Aqui dentro é tudo ruim, as pessoas são ruins”, disse ela, durante conversa com Will Guimarães e Martina Sanzi.

A fala não passou despercebida e rapidamente virou meme nas redes. Comentários irônicos tomaram conta da web. “Ela tá tentando acreditar na própria mentira”, ironizou um seguidor. Outro escreveu: “Deixa só o Belo saber disso. Que coitada”.

Já um terceiro debochou: “Ela achando que deu uma carreira pro Belo, imagina ser fora da realidade assim”. E ainda teve quem brincasse com a recente aparição do cantor na TV: “Tá explicado dele estar estreando na Globo... Aprendeu a ser um ótimo ator com ela”.