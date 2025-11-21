Gracyanne Barbosa rejeita 40 ovos por dia e expõe nova dieta e hábitos

Conhecida pelo apetite digno de fisiculturista e por ingerir até 40 ovos diariamente, Gracyanne Barbosa revelou que esse número ficou no passado, ao menos temporariamente.
Em fase de recuperação após romper o tendão do joelho durante o "Dança dos Famosos", a influenciadora fitness contou que sua alimentação mudou completamente.
“Devo estar comendo entre 10 e 15 por dia. É muito pouco perto do que eu estava acostumada”, contou em entrevista ao jornal Extra. Segundo Gracyanne, a queda no apetite acompanha a diminuição no gasto calórico.
“Tenho tido muito menos apetite, porque acabo gastando menos calorias. Como basicamente as mesmas coisas que eu comia antes, mas pela metade, praticamente. Eu não tenho mais tanta fome. Acho que tenho comido só uns 10 a 15 ovos, no máximo. Muito pouco!”, reforçou.
Ela, inclusive, afirmou que a rotina de treinos intensos foi substituída por sessões longas de fisioterapia, mostrando que está com foco total na recuperação. “Praticamente só faço fisio e um treininho bem leve”, detalhou.
São, segundo ela, quatro horas de reabilitação pela manhã e outras duas à tarde. Os exercícios com membros superiores seguem em casa, respeitando as limitações de mobilidade — já que ela ainda depende de andador ou muletas para se locomover.
