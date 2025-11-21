Dudu Camargo e ex de Marcello Novaes protagonizam beijaço em 'A Fazenda 17' - (crédito: Record/Instagram)

O clima de romance finalmente se concretizou em “A Fazenda 17” durante a madrugada desta sexta-feira (21). Após semanas de flertes e trocas de selinhos, Dudu Camargo, de 27 anos, e Saory, de 29, protagonizaram um beijo intenso que movimentou os ânimos do reality rural.

Tudo aconteceu logo após a eliminação de Wallas Arrais. Mais descontraídos e visivelmente mais próximos, os dois ficaram abraçados até que o jornalista tomou a iniciativa e beijou a ex-namorada do ator global Marcello Novaes.

Ao fim do momento, Saory retribuiu com outro abraço e lançou um olhar rápido em direção às câmeras, o que não passou despercebido. A influencer, no entanto, reforçou, horas depois, que não está disposta a formar casal dentro do programa.

Em conversa com Carol Lekker, ela foi direta: seu foco segue sendo o prêmio. “Eu não vim para formar casal, vim para ganhar o prêmio. Aconteceu de eu gostar dele e me identificar, mas não é esse grude, essa coisa de ‘ai, minha vida’”, esclareceu.

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Enquanto muitos espectadores elogiaram o beijo, houve quem questionasse a autenticidade do envolvimento.

“Gostem ou não, são fofos juntos”, escreveu uma internauta. Já outra observou: “Beijão, não tem como negar. Mas me incomoda ela sempre olhar para a câmera. Não consigo ver verdade, principalmente da parte dela”.