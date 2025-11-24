Amiga de Virginia é acusada de falsidade após publicação polêmica - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma suposta crise na amizade entre Virginia Fonseca e Duda Freire está movimentando as redes sociais nos últimos dias.

A situação ganhou força após um perfil de fofoca no Instagram sugerir que a relação entre as duas influenciadoras seria marcada por falsidade, o que acabou gerando uma onda de especulações entre internautas.

O principal ponto de questionamento surgiu pelo fato de Duda, mesmo próxima de Virginia, não divulgar os produtos da marca de cosméticos WePink, da empresária. A crítica ganhou destaque com a seguinte legenda publicada pelo perfil:

"A Virginia praticamente banca essa menina e ela não divulga e nem usa nada da marca da Virginia. Quando ela perceber, já vai ser tarde."

Nas redes, muitos usuários não esconderam o desconforto com a postura de Duda. “É sempre assim!”, comentou uma seguidora. Outra ficou surpresa ao ver Duda promovendo outro perfume: “Eu não acredito que ela postou isso [perfume de outra marca]”.

Em defesa da jovem, uma internauta rebateu as críticas: “A marca da Virginia não paga divulgações e parcerias, ela vai atrás de ganhar o dela e Virgínia não impede! Tá tudo certo!”

Quem é Duda?

A goiana Duda Freire, de 20 anos, é conhecida por acompanhar Virginia em diversas viagens, como a recente temporada que ambas passam pela Europa. Nas redes, Duda compartilha registros de passeios, treinos e bastidores de campanhas publicitárias, especialmente para marcas de roupas e moda praia.

Modelo e estudante de marketing, Duda iniciou sua trajetória digital aos 15 anos. A jovem também chamou atenção por seu relacionamento com João Victor Cocá, melhor amigo do cantor Zé Felipe. O namoro chegou ao fim em abril, e no mês seguinte, Duda comunicou publicamente a separação em suas redes sociais.