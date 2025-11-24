Gracyanne rasga o verbo após ser chamada de louca por morar com mãe de Belo

Mesmo após o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, Gracyanne Barbosa continua dividindo o lar com Dona Terezinha, mãe do artista, e com a filha dele. A relação entre elas, ao que tudo indica, permanece sólida, e tem gerado curiosidade e comentários nas redes sociais.
Recentemente, a influenciadora foi questionada por um seguidor sobre o convívio contínuo com a ex-sogra. "Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que LOUCURA", escreveu um internauta em tom de crítica.
Gracyanne não deixou o comentário sem resposta e rebateu com firmeza, destacando o vínculo afetivo construído ao longo dos anos. “Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, afirmou.
Além de comentar a convivência familiar, Gracyanne confirmou à revista Quem que o processo de divórcio com Belo foi oficialmente encerrado. Segundo ela, a separação teve início em abril de 2024 e já foi finalizada legalmente.
Ao se pronunciar sobre o fim da união, a musa fitness fez questão de reforçar os bons sentimentos em relação ao passado com o pagodeiro. “Foram muitos anos de amor, parceria e construção de uma história linda. Hoje seguimos caminhos diferentes, mas levo comigo respeito, gratidão e tudo o que vivemos”, declarou.
Atualmente no elenco da novela "Três Graças", exibida pela Globo, Belo interpreta o personagem Misael. Ele também assumiu um novo relacionamento com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi, que está confinada no reality "A Fazenda".
Já Gracyanne segue solteira publicamente e, em seu último comentário sobre o ex-marido, expressou maturidade e serenidade com o novo momento: “Torço pela felicidade do Belo e pela minha também. É um ciclo que se encerra com paz no coração”.
