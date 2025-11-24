Larissa Manoela faz revelação impactante sobre relação com os pais

Mais de dois anos após o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, Larissa Manoela voltou a falar publicamente sobre o assunto. Em entrevista recente, a atriz revelou que a relação com os antigos responsáveis por sua carreira continua inexistente.
A artista contou que, durante muitos anos, a administração de sua carreira era conduzida integralmente pelos pais, que também ficavam com a maior parte dos rendimentos dos seus trabalhos. “Eu não quis que essa história vazasse, mas vazou. Tive que me posicionar na época para o público saber o meu lado da história, mas não contei nem 1% do que passei”, declarou.
Atualmente, Larissa afirma não manter qualquer tipo de vínculo com Silvana e Gilberto: “Eles não frequentam a minha casa, a gente não tem nenhum contato”, afirmou, de forma direta.
A atriz, no entanto, ainda durante o bate-papo, pediu que o foco da matéria não fosse apenas o conflito familiar. Em tom de celebração, ela destacou o novo momento da carreira, impulsionado pelo lançamento do filme "Traição Entre Amigas".
“Só queria que isso não fosse o ponto mais importante da entrevista, porque estou vivendo um momento lindo, de celebração, e esse filme foi um presente que eu recebi da vida”, pontuou.
Larissa, inclusive, também aproveitou a oportunidade para enfatizar que agora é ela quem comanda cada etapa de sua trajetória profissional. Segundo a atriz, além do talento diante das câmeras, sua atuação nos bastidores tem se tornado cada vez mais ativa.
“Hoje em dia tudo passa por mim, eu dou a palavra final em todas as decisões e também faço sugestões, porque além da minha carreira de atriz eu agora me envolvo nesse outro lado, mais corporativo. Eu sou o meu próprio negócio”, concluiu.
