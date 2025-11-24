Rafa Justus explica por que não vai morar com Ticiane e Tralli no Rio

Após a mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, em razão de sua nova função como apresentador fixo do "Jornal Nacional", Rafaella Justus, enteada do jornalista, falou pela primeira vez sobre os planos de permanecer ou não em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A adolescente, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, abriu o jogo durante sua participação no Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel. Questionada sobre a possibilidade de mudar de cidade com a mãe, Rafa demonstrou cautela e destacou seu desejo de continuar em sua cidade natal.
"[Ele] está morando lá. Não sei [se eu e minha mãe vamos também], o futuro a Deus pertence, mas, até onde eu sei, provavelmente ela [Ticiane] vai morar lá", declarou. Ela, no entanto, explicou que não há definição concreta sobre a mudança.
"Até então a gente não tem certeza de nada. Sei que talvez eu não vá". Sempre carismática, Rafa justificou sua indecisão com base em seu mapa astral: "Sou uma pessoa muito indecisa, meu signo é câncer com ascendente em peixes e lua em câncer. Está bem difícil [decidir]."
Ela, inclusive, reforçou sua preferência por seguir com a vida em São Paulo, onde construiu sua rotina. "As coisas podem mudar amanhã, mas hoje penso que não vou. Vou continuar minha vida aqui, minha rotina, meus amigos, minha escola, grande parte da minha família [está aqui], e passaria os finais de semana lá", concluiu.
Saiba Mais
- Mariana Morais Larissa Manoela faz revelação impactante sobre relação com os pais
- Mariana Morais Gracyanne rasga o verbo após ser chamada de louca por morar com mãe de Belo
- Mariana Morais Amiga de Virginia é acusada de falsidade após publicação polêmica
- Mariana Morais Cantor Vitinho viaja para Nova York com a família após cirurgia nas cordas vocais
- Mariana Morais Latino, MC Mari, Aaron Modesto e Perera DJ unem gerações no novo hit 'Dog de Raça'
- Mariana Morais Camila Dias realiza harmonização glútea com ácido hialurônico corporal e alerta sobre segurança em procedimentos estéticos