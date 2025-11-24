InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Murilo Huff reage após ser acusado de gastar dinheiro do filho em leilão

Cantor usou as redes sociais para rebater as acusações do internauta

Murilo Huff gera revolta ao vetar lançamento de novas músicas de Marília Mendonça - (crédito: Reprodução/Instagram)
Murilo Huff gera revolta ao vetar lançamento de novas músicas de Marília Mendonça - (crédito: Reprodução/Instagram)

Murilo Huff se viu no centro de uma polêmica após participar do arremate de uma das vacas mais valiosas do mundo, a Donna FIV CIAV, avaliada em R$ 54 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O cantor, que é pai de Léo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com a saudosa Marília Mendonça, foi acusado nas redes sociais de ter usado recursos financeiros do filho na negociação.

Durante o Leilão Cataratas Collection, realizado em Foz do Iguaçu (PR), a Nelore Huff, empresa do artista, adquiriu, em parceria com a Nelore Traia Veia, 25% da vaca, ao custo de R$ 13,5 milhões.

Com isso, Murilo passou a ser detentor de 12,5% do animal. O restante da propriedade é dividido entre a Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Mata Velha e a Nelore LMC.

A repercussão da compra, no entanto, chamou atenção nas redes, e não demorou para surgirem críticas.

Um internauta questionou: “Comprado com o dinheiro da criança?”, insinuando que os recursos utilizados seriam do patrimônio de Léo.

Murilo, por sua vez, não se calou e respondeu de forma direta, reforçando sua independência financeira e trajetória profissional.

“Não, meu querido, eu trabalho desde os 16 anos e graças a Deus não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial”, esclareceu o cantor.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 24/11/2025 11:51
SIGA
x