Murilo Huff reage após ser acusado de gastar dinheiro do filho em leilão

Murilo Huff gera revolta ao vetar lançamento de novas músicas de Marília Mendonça - (crédito: Reprodução/Instagram)

Murilo Huff se viu no centro de uma polêmica após participar do arremate de uma das vacas mais valiosas do mundo, a Donna FIV CIAV, avaliada em R$ 54 milhões.

O cantor, que é pai de Léo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com a saudosa Marília Mendonça, foi acusado nas redes sociais de ter usado recursos financeiros do filho na negociação.

Durante o Leilão Cataratas Collection, realizado em Foz do Iguaçu (PR), a Nelore Huff, empresa do artista, adquiriu, em parceria com a Nelore Traia Veia, 25% da vaca, ao custo de R$ 13,5 milhões.

Com isso, Murilo passou a ser detentor de 12,5% do animal. O restante da propriedade é dividido entre a Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Mata Velha e a Nelore LMC.

A repercussão da compra, no entanto, chamou atenção nas redes, e não demorou para surgirem críticas.

Um internauta questionou: “Comprado com o dinheiro da criança?”, insinuando que os recursos utilizados seriam do patrimônio de Léo.

Murilo, por sua vez, não se calou e respondeu de forma direta, reforçando sua independência financeira e trajetória profissional.

“Não, meu querido, eu trabalho desde os 16 anos e graças a Deus não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial”, esclareceu o cantor.