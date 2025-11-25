Susana Vieira choca ao debochar de salário pago pela TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Durante uma interação descontraída com fãs nas redes sociais no último fim de semana, Susana Vieira voltou a chamar atenção por alfinetar a TV Globo, emissora com a qual mantém contrato vitalício.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atriz, conhecida por seu estilo "sincerão", surpreendeu ao comentar sobre uma suposta redução salarial nos últimos anos.

Na conversa, Susana resgatou de forma bem-humorada uma frase icônica que viralizou após sua participação no extinto "Pânico na Band".

“Eu não me incomodo mais, meu amor, porque o salário tá aqui, meu personagem tá aqui. Eu tô felicíssima! Meu cabelo era R$ 8 mil, agora já é dez (mil reais)”, brincou em frente à câmera do fã.

No entanto, a atriz deixou escapar uma crítica à atual política financeira da emissora. “O salário da Globo era aqui”, afirmou, levantando a mão acima da cabeça.

Em seguida, baixando a mão até a altura da cintura, completou: “Mas devido aos movimentos todos da terra, do aquecimento global, e Patati Patatá, deu uma grande diminuída”.

Susana ainda finalizou o comentário com mais uma indireta, reafirmando sua autoconfiança e status.

“Mas quem é rainha nunca perde a majestade. O filho continua em Miami e Deus continua no meu coração. Eu não tenho motivo nenhum para ser triste“, disparou, em tom afiado.