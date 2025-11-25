Virginia canta funk 'proibidão' e é esculachada por Marcia Goldschmidt - (crédito: Reprodução/Instagram)

Márcia Goldschmidt voltou a causar nas redes sociais ao direcionar críticas contundentes a Virginia Fonseca.

O motivo foi um vídeo publicado pela influenciadora, onde aparece cantando um funk de conteúdo explícito, o que despertou a reprovação imediata da ex-apresentadora do SBT.

Sem suavizar suas palavras, Márcia iniciou seu desabafo com ironia: “Agora eu entendi. Por isso eu nunca vou ter 50 milhões de seguidores”.

Em tom crítico, ela rejeitou a ideia de que conteúdos como o publicado por Virginia possam ser associados a empoderamento feminino.

“Obrigada senhor, porque se eu tiver que cantar isso aí pra bater 50 milhões de seguidores, é melhor eu continuar com meus modestos seguidores. Tem gente chamando de liberdade, empoderamento, mulher moderna. A Beyoncé deve estar tendo um AVC agora”, disparou.

A comunicadora, inclusive, questionou as intenções por trás da publicação feita por Virginia. “Vamos lá, cantar porn*grafia em versão melodia pra quê? Pra viralizar? Ser notíciar?”, questionou.

Márcia, no entanto, fez questão de reafirmar seus valores tradicionais, fazendo questão de se dizer antiquada.

“Me desculpa, mas sou muito antiga e ultrapassada, caretona. Mulher que quer ser valorizada não precisa virar vergonha pública. Ser respeitada é para poucos”, concluiu.