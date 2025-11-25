Ken Humano suplica por ajuda na web e teme virar morador de rua - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Conhecido nacionalmente por assumir a persona de “Ken Humano”, Felipe Máximo, 21 anos, reapareceu nas redes sociais para relatar um momento delicado de sua vida.

Enfrentando uma crise financeira severa, o jovem fez um apelo comovente aos seguidores nesta segunda-feira (24/11), revelando que teme ficar sem moradia nos próximos dias.

Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, Felipe contou que, apesar do apoio emocional da família, o suporte prático se tornou inviável diante das dificuldades enfrentadas por todos.

“Minha família sempre esteve ao meu lado e me apoiou como pode. Porém, todos também enfrentam suas dificuldades e têm seus compromissos, chegando a um ponto onde não conseguem mais me auxiliar a não ser através de suas orações”, desabafou.

O jovem, no entanto, direcionou seu pedido ao público: “Vou deixar abaixo uma solicitação de ajuda através de vocês, galera, minha família virtual, e se sentir no coração o desejo de colaborar eu conto com você”.

Desabafo comovente

Em entrevista ao portal g1 recentemente, o ex-Ken Humano relatou a angústia crescente com o risco de ficar sem abrigo.

“Até então eu tenho tampado o sol com a peneira e, mesmo agora estando trabalhando [sem carteira de trabalho] como porteiro em uma construção civil, me vejo à beira de me tornar um morador de rua, pois não tenho ninguém para contar ou ajudar”, afirmou.

Felipe, inclusive, diz que o passado ainda o persegue. Ele conta que a antiga fama atrapalha sua inserção no mercado de trabalho, e que já enfrentou preconceito de colegas em empregos anteriores, como frentista e auxiliar de pedreiro.

No entanto, apesar das dificuldades, ele mantém o desejo de mudar de vida e sonha com estabilidade. Seu objetivo imediato é conseguir um emprego com carteira assinada.

No longo prazo, Felipe almeja seguir carreira na aviação e se tornar comissário de bordo. Plano que, segundo ele, ainda está distante devido à instabilidade atual.